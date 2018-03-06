Пропившего груз дальнобойщика приговорили к условному сроку в Тюмени

Водитель грузовика из Тюмени получил условный срок за пропавший груз, мужчина продал металлические трубы ради распития алкоголя.

28-летний дальнобойщик должен был перевезти 31 металлическую трубу в Лангепас из Свердловской области. По пути в Тюмени у грузовика обнаружилась неисправность. Водитель с братом решили отремонтировать автомобиль и заодно начали распивать спиртное. Через несколько дней деньги закончились, и дальнобойщик предложил продать часть груза, сообщает megatyumen.ru.

Обвиняемый продал восемь труб стоимостью 380 тыс. рублей. Заказчику мужчина объяснил, что трубы у него украли, но затем всё же признался в хищении. Полиция нашла трубы в одной из тюменских строительных фирм.

По решению суда водитель приговорен к двум годам лишения свободы условно.