Прямой эфир

Уральские следователи завели дело на матерящегося авиадебошира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Казахстана, который ругался с пассажирами и бортпроводниками на рейсе из Екатеринбурга на Пхукет, ему грозит крупный штраф или принудительные работы.

По данным следствия, пассажир был пьян. Во время полета он нецензурно ругался, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками. Также мужчина игнорировал замечания членов экипажа, сообщает ИА «Ура.ру».

Уральское следственное управление на транспорте по данному факту возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи отмечают, что в последнее время количество авиадебоширов выросло. Как сообщал ранее портал iz.ru, в аэропорту Шереметьево в конце февраля был задержан мужчина, летевший рейсом Женева–Москва. Он ударил по лицу полицейского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ударившего полицейского авиадебошира задержали в Шереметьево
Штраф авиадебоширам хотят увеличить в 10 раз

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017