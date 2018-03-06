Уральские следователи завели дело на матерящегося авиадебошира

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Казахстана, который ругался с пассажирами и бортпроводниками на рейсе из Екатеринбурга на Пхукет, ему грозит крупный штраф или принудительные работы.

По данным следствия, пассажир был пьян. Во время полета он нецензурно ругался, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками. Также мужчина игнорировал замечания членов экипажа, сообщает ИА «Ура.ру».

Уральское следственное управление на транспорте по данному факту возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи отмечают, что в последнее время количество авиадебоширов выросло. Как сообщал ранее портал iz.ru, в аэропорту Шереметьево в конце февраля был задержан мужчина, летевший рейсом Женева–Москва. Он ударил по лицу полицейского.