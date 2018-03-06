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Снявшийся в «Вий-2» Шварценеггер может посетить Урал и Сибирь

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Фото: Global Look Press/Mike Mastrandrea
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Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер, исполнивший роль в фильме «Вий-2. Тайна Печати дракона», в рамках тура по России может посетить Сибирь.

Об этом сообщил ТАСС продюсер картины Алексей Петрухин. Он рассказал, что в настоящее время идет обсуждение, где посещать премьеры картины. Шварценеггер в рамках тура хочет посетить Москву и посмотреть Сибирь, отметил продюсер.

Выход картины предполагается в августе 2018 года. «Вий-2. Тайна Печати дракона» — первый в истории российско-китайский полнометражный художественный фильм, его бюджет — $48 млн. Над продолжением истории работал режиссер первой картины Олег Степченко.

Фильм «Вий» был выпущен в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в конце февраля кассовые сборы спортивной драмы «Лед» превысили 1 млрд рублей в российском прокате. В целом российские фильмы собрали в 2017 году рекордные 13 млрд рублей. 

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