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Сборная Татарстана победила во Всероссийской зимней универсиаде

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С 28 февраля по 6 марта в Нижнем Тагиле Свердловской области впервые состоялась Всероссийская зимняя универсиада. На горе Долгая соревновались около 300 студентов вузов со всей страны. 

Делегацию Свердловской области представляли Уральский государственный горный университет и УрФУ. В командном зачете соревнований по лыжным гонкам золото выиграла республика Татарстан, на втором месте — Смоленская область, на третьем — Челябинская. Об этом сообщает ресурс ТагилСити.Ру.

Победители соревнований в Нижнем Тагиле получили право принять участие в 29-й Всемирной зимней универсиаде. Турнир пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Россия впервые примет зимние студенческие игры. Ранее летние Универсиады дважды проводились в СССР и России — в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. На предстоящие состязания приедут более 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира. 

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