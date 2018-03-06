Следующий гуманитарный конвой отправится в Восточную Гуту 8 марта

Следующий гуманитарный конвой в удерживаемую боевиками Восточную Гуту планируется отправить 8 марта. Об этом во вторник, 6 марта, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, пишет ТАСС.

«В понедельник после проведения гуманитарной акции в городе Дума мы обсудили с представителями международных гуманитарных организаций последующие шаги для налаживания координации при отправке новых гуманитарных конвоев в Восточную Гуту, в том числе запланированной на ближайший четверг», — заявил он журналистам.

5 марта Золотухин сообщил о возвращении гуманитарного конвоя Красного Полумесяца из города Дума, расположенного в Восточной Гуте. Туда было доставлено 247 т грузов.

На обратном пути в течение 1,5 часов колонну, состоявшую из 45 грузовиков и мобильного госпиталя, удерживали в «серой зоне» боевики, не давая ей проехать.

Из Восточной Гуты были вывезены 13 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Их отпустили боевики в обмен на часть гуманитарной помощи.