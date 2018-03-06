Песков назвал победу правоцентристской коалиции в Италии внутренним делом страны

Победа правоцентристской коалиции во главе с «Лигой» Маттео Сальвини и «Движения «5 звезд» на парламентских выборах в Италии является ее внутренним делом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги избирательной кампании в стране.

«Мы считаем, что это абсолютно внутреннее дело Италии, это суверенное право итальянских граждан голосовать за те политические силы, в которых они видят будущее своей страны», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении партнерских отношений с Италией, которые основываются на принципах взаимной выгоды и уважения.

По итогам голосования «Лига» Маттео Сальвини в Италии набрала 37% голосов избирателей, а «Движение «5 звезд» — 32%.