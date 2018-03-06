Более 4,8 тыс. человек записались в столичный корпус наблюдателей ОП

В корпус наблюдателей Общественной палаты (ОП) Москвы записались более 4,8 тыс. человек. Об этом во вторник сообщил председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Алексей Шапошников.

По словам председателя Мосгордумы, столичный корпус наблюдателей ОП формируется в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство. «4834 человека зарегистрировались на сайте korpus.opmoscow.ru в качестве желающих стать наблюдателями Общественной палаты», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» Шапошникова.

Обучение наблюдателей с 26 февраля по 12 марта текущего года проводят представители Центризбиркома РФ, Московской городской избирательной комиссии, Российского фонда свободных выборов и движения в защиту прав избирателей «Голос». Каждый день около 500 человек проходят его.

Шапошников добавил, что после обучения наблюдателей направят на все московские 3624 участковые избирательные комиссии.

Портал iz.ru писал ранее, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин направил приглашения 75 иностранным представителям стать наблюдателями на выборах президента России.

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