Серия вечеров «УФА.NUREEV» запланирована в Уфе к 80-летию танцовщика

Серия вечеров под названием «УФА.NUREEV» пройдет в Уфе к 80-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева. В рамках проекта, который будет длиться с 15 по 17 марта, Башкирский театр драмы имени Гафури покажет спектакли «Руди – Never Off…» и балет «Журавлиная песнь». Кроме того, на сцене Башкирского театра оперы и балета состоится гала-концерт.

ИА «Башинформ» напоминает, что Рудольф Нуреев вырос и дебютировал в Уфе. В семилетнем возрасте он исполнил главную партию в балете «Журавлиная песнь». Считается, что именно этот спектакль предопределил его творческую судьбу.

Премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова состоялась в Большом театре 9 декабря.