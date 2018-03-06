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Трутнев проинформирует Медведева о неисполнении поручений Путина министерствами

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Зампред правительства России и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал премьер-министра Дмитрия Медведева получить объяснения от Минтранса и Минфина из-за неисполнения указов главы государства. Об этом он сообщил журналистам.

По словам вице-премьера, заявление представителей указанных министерств о том, что «деньги, вроде бы, есть, но они расписаны на другие цели», являются саботажем и неуважением к позиции президента России Владимира Путина.

«Я буду информировать председателя правительства РФ о том, что необходимо собрать федеральные органы исполнительной власти по качеству выполнения поручений. Поручения президента должны быть выполнены», — приводит «РИА Новости» заявление Юрия Трутнева.

Кроме того, полпред президента в ДФО призвал снизить административное давление на предпринимателей в регионе.

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