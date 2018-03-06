Песков отметил необходимость согласования миссий в Донбассе с ЛНР и ДНР

Вопросы о размещении международных миссий в Донбассе необходимо согласовывать с властями самопровозглашенных республик, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, заявление российского лидера Владимира Путина на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем о том, что он поддерживает размещение представителей на востоке Украины, соответствует ранее озвученной позиции Москвы по этому вопросу.

«Позиция России последовательна и хорошо известна. Нельзя принимать решение о размещении международных миссий без переговоров и согласия с представителями республик Донбасса», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

28 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны будут настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на приемлемых для Киева условиях.