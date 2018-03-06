Фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи об уходе от тренера

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева опровергла слухи об уходе от тренера и намерении выступать за другое государство

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор», — цитирует Евгению Медведеву сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Российская фигуристка также попросила журналистов не выдумывать то, чего не было, и оставить в покое ее и ее тренера: «Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», —приводит слова спортсменки телеканал «360».

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла данную информацию СМИ, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях после Олимпиады, сообщал портал iz.ru.