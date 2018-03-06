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Парковка в Москве станет бесплатной с 8 по 11 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 8 по 11 марта парковка в Москве станет бесплатной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С четверга 8 марта до воскресенья 11 марта включительно парковочные места будут бесплатными», — говорится в сообщении.

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам, отмечает агентство.

В АМПП также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и внимательно выбирать места. 

Ранее стало известно, что самый дешевый букет тюльпанов к 8 марта обойдется жителю Москвы в 250 рублей.

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