Парковка в Москве станет бесплатной с 8 по 11 марта

С 8 по 11 марта парковка в Москве станет бесплатной, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С четверга 8 марта до воскресенья 11 марта включительно парковочные места будут бесплатными», — говорится в сообщении.

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам, отмечает агентство.

В АМПП также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и внимательно выбирать места.

Ранее стало известно, что самый дешевый букет тюльпанов к 8 марта обойдется жителю Москвы в 250 рублей.