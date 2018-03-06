Япония озабочена ростом военного бюджета Китая

Оборонное ведомство Японии выразило озабоченность роста военного бюджета Китая. В Токио полагают, что оборонные расходы КНР увеличиваются в непрозрачной форме, заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Министр отметил, что Китай активно продвигается в океан, передает ТАСС.

«За крупным увеличением военных расходов Китая стоит широкомасштабное и стремительное наращивание потенциала вооруженных сил, активное продвижение в океан», — заявил Онодэра. Он отметил, что официальные данные по обновленным оборонным расходам КНР — только часть военного бюджета страны.

Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин в 2018 году увеличит ассигнования на оборону на 8,1% по сравнению с 2017 годом. Военный бюджет составит $175 млрд и поставит Китай на второе место в мире после США.