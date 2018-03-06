Прямой эфир

Япония озабочена ростом военного бюджета Китая

0
Фото: Global Look Press/TPG
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборонное ведомство Японии выразило озабоченность роста военного бюджета Китая. В Токио полагают, что оборонные расходы КНР увеличиваются в непрозрачной форме, заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Министр отметил, что Китай активно продвигается в океан, передает ТАСС.

«За крупным увеличением военных расходов Китая стоит широкомасштабное и стремительное наращивание потенциала вооруженных сил, активное продвижение в океан», — заявил Онодэра. Он отметил, что официальные данные по обновленным оборонным расходам КНР — только часть военного бюджета страны.

Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Пекин в 2018 году увеличит ассигнования на оборону на 8,1% по сравнению с 2017 годом. Военный бюджет составит $175 млрд и поставит Китай на второе место в мире после США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии группой боевых кораблей впервые стала командовать женщина
ВМС Японии приобретут свой первый нефтяной танкер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017