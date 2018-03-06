Безработный с нунчаками задержан в Саратове

В одном из районов Саратова задержали безработного, у которого нашли нунчаки. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Нелегальное изготовление оружия».

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», поведение мужчины показалось правоохранителям подозрительным. После задержания выяснилось, что у него при себе был предмет, внешне напоминающий самодельные нунчаки. Как объяснили в правоохранительных органах, нунчаки — это холодное оружие, которым можно нанести серьезный вред здоровью.

Сам задержанный на допросе пояснил, что приехал из села Мунино Саратовской области, а инструмент соорудил в прошлом году для личной самообороны.

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