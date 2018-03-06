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65 авиарейсов отменено в Японии из-за извержения вулкана Симмоэ

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Администрация аэропорта города Кагосима на юге японского острова Кюсю отменила 65 авиарейсов из-за извержения вулкана Симмоэ, начавшемся в этом районе. Отмена рейсов самолетов связана со столбами дыма и пепла, поднимающихся над кратером вулкана.

ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, отмечает, что их высота достигала во вторник 3,5 тыс. м.

Вулкан активизировался 1 марта, вокруг его кратера установлена запретная зона радиусом 3 км. Предыдущее извержение Симмоэ зафиксировано осенью 2017 года. 20 февраля на японском острове Кюсю была установлена запретная зона радиусом в 1 км вокруг кратера вулкана Иодзан.

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