Коми получит более 61 млн рублей на дооснащение детских поликлиник

На дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями Коми получит в 2018 году более 61 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В целом же на эти цели из Резервного фонда российским регионам выделят 10 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Комиинформ», субсидии предназначены организациям, подведомственным органам исполнительной власти и муниципальным поликлиникам, расположенным на территории региона.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что российские медицинские учреждения подключат к высокоскоростному интернету. Поставщик услуг — компания «Ростелеком». Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.