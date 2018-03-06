Прямой эфир

Фигуристка Медведева призвала журналистов оставить в покое ее и тренера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская спортсменка Евгения Медведева, ставшая серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, опровергла ранее растиражированную СМИ информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. Также сообщалось, что фигуристка намерена выступать за другую страну.

Опровержение Медведевой и ее заявление для прессы привел официальный сайт российской Федерации фигурного катания на коньках. В обращении фигуристка попросила журналистов оставить в покое ее и ее тренера и сообщила, что они продолжают работать.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте то, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» — заявила спортсменка.

Тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе также опровергла данные сообщения.

Ранее Медведева показала, как скрывала флаг России под белым шарфом во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фигуристка Медведева показала скрытый под шарфом флаг РФ на ОИ-2018
Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях после Олимпиады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017