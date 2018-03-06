Фигуристка Медведева призвала журналистов оставить в покое ее и тренера

Российская спортсменка Евгения Медведева, ставшая серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, опровергла ранее растиражированную СМИ информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. Также сообщалось, что фигуристка намерена выступать за другую страну.

Опровержение Медведевой и ее заявление для прессы привел официальный сайт российской Федерации фигурного катания на коньках. В обращении фигуристка попросила журналистов оставить в покое ее и ее тренера и сообщила, что они продолжают работать.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте то, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» — заявила спортсменка.

Тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе также опровергла данные сообщения.

Ранее Медведева показала, как скрывала флаг России под белым шарфом во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.