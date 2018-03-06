Трамп обсудил варианты «наказания» Асада с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп обсуждает варианты новых военных мер в отношении Башара Асада. Таким образом, хозяин Белого дома планирует «наказать» сирийское правительство за якобы примененное им химическое оружие против мирного населения.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Трамп обсудил потенциальные действия с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, руководителем своего аппарата Джоном Келли и помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером. Со своей стороны пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт не подтвердила участие Мэттиса в подобном обсуждении.

Ранее, отмечает «Газета.ру», в СМИ появились сообщения о якобы совершенных атаках на гражданских с использованием хлорина. После обсуждений Трамп «не определился насчет конкретных военных действий», уточняет сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что Госдеп не исключил введения новых санкций против России по Сирии.