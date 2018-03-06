Сайт «Мосэкомониторинга» заработает в ближайшие дни

Сайт «Мосэкомониторинга» возобновит работу в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее сообщалось, что портал заработает во второй половине февраля, передает ТАСС.

Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября прошлого года на фоне разворачивавшегося экологического скандала в связи с жалобами жителей юго-востока Москвы и Московской области на неприятный запах.

В конце февраля на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения концентраций сероводорода.