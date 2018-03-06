Прямой эфир

СК возбудил дело об убийстве после взрыва гранаты в Улан-Удэ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После гибели мужчины в результате взрыва гранаты в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом во вторник, 6 марта, сообщил официальный представитель следственного управления СК РФ по Бурятии Дмитрий Столяров.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»)», — цитирует Столярова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что утром в Улан-Удэ в квартире одного из малоэтажных домов по улице Чертенкова было обнаружено тело 38-летнего мужчины. В результате взрыва гранаты также пострадал один человек, его госпитализировали.

Взрыв произошел в квартире, где проживает женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости пришли два знакомых местных жителя, один из которых подорвал гранату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во дворе частного дома в Назрани взорвалась граната
Мужчина совершил самоподрыв во время задержания в Запорожье
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017