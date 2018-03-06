СК возбудил дело об убийстве после взрыва гранаты в Улан-Удэ

После гибели мужчины в результате взрыва гранаты в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом во вторник, 6 марта, сообщил официальный представитель следственного управления СК РФ по Бурятии Дмитрий Столяров.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»)», — цитирует Столярова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что утром в Улан-Удэ в квартире одного из малоэтажных домов по улице Чертенкова было обнаружено тело 38-летнего мужчины. В результате взрыва гранаты также пострадал один человек, его госпитализировали.

Взрыв произошел в квартире, где проживает женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости пришли два знакомых местных жителя, один из которых подорвал гранату.