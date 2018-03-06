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Госслужащим в США запретили пользоваться символикой Трампа на работе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
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Запрет на демонстрацию символики предвыборной кампании Дональда Трампа во время работы начал действовать для американских чиновников, поскольку он фактически объявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Власти США одобрили уточнения к правилам поведения госслужащих страны в дополнение к действовавшему и раньше запрету вмешиваться в политику путем прямого или косвенного использования служебных полномочий.

Запрет распространяется в том числе на ношение, демонстрацию и раздачу предметов с лозунгом Make America Great Again, любых материалов предвыборной кампании Трампа 2016 года и будущей гонки 2020 года.

То же самое касается хештегов #MAGA и #RеsistTrump в социальных сетях и неофициальных фотографий нынешнего президента США. До сих пор госслужащим разрешалось ходить на работе в бейсболках с упомянутым лозунгом и держать в кабинетах неофициальные фото с Трампoм.

В конце февраля Трамп заявил, что его избирательный штаб в 2020 году возглавит специалист по цифровым медиатехнологиям Брэд Парскейл.

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