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СМИ сообщили об активности на ядерном реакторе в КНДР

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Фото: 38north.org
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Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в северокорейском Йонбене, сообщает портал 38 North.

«Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы», — цитирует сообщение журналистов «РИА Новости».

На сайте размещены снимки, датированные 25 февраля. По словам авторов материала, на фотографиях видны клубы водяного пара, выходящие из машинного зала, а также растаявший лед на реке около реактора. Отмечается также, что КНДР, вероятно, протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, «чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора».

Острая фаза кризиса на Корейском полуострове началась в августе 2017 года, когда Пхеньян протестировал баллистические ракеты и заявил об успешном испытании водородной бомбы. В ответ Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Резолюция 2375 установила самый строгий режим ограничений во всемирной организации в XXI веке.

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