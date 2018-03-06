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СМИ сообщили об отказе американской Delta Airlines от полетов в Москву

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Американская авиакомпания Delta Airlines приняла решение больше не осуществлять рейсы между крупнейшими городами США и Москвой, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, изначально компания приняла решение пересмотреть расписание полетов в российскую столицу в 2015 году, когда значительно упал пассажиропоток из России. В 2017 году Delta отправляла самолеты в Россию лишь летом, а теперь решила отказаться и от этого варианта. Принятое решение там объяснили результатом анализа маршрутной сети.

При этом, как уточняют журналисты, недостатка в рейсах не будет. После данного решения российская авиакомпания «Аэрофлот», наоборот, увеличит количество рейсов в Майами и Нью-Йорк. Также более вместительные самолеты планируется использовать для полетов в Лос-Анджелес. 

В январе 2018 года несколько бортпроводников обвинили Delta Airlines в антисемитизме. Они утверждали, что у руководства авиакомпании сложилось негативное отношение к работникам-евреям и пассажирам, направляющимся в Израиль.

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