Тиллерсон рассказал о планах США по борьбе с российской «дезинформацией»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американским властям предстоит сделать больше в деле противостояния приписываемой России дезинформации.

Об этом он сказал в понедельник, 6 марта, перед встречей с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, главой МИД Эстонии Свеном Миксером и главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

«Нам предстоит сделать больше», — ответил Тиллерсон на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Ранее 5 марта замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД России фиксирует попытки вмешательства властей США во внутренние дела страны. Он призвал внимательно следить за попытками оппонентов России влиять на сознание молодежи.

«Центральное направление этого противоборства — информационное», — подчеркнул замминистра.