Путин и Макрон обсудили по телефону урегулирование в Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии.
Главы государств подчеркнули важность соблюдения февральской резолюции Совбеза ООН. По мнению Макрона, Дамаск должен «без двусмысленностей» принять документ.
Президенты намерены продолжить контакты по разрешению конфликта. Нынешний телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.