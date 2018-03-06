Новый адвокат летчика Ярошенко займется его возвращением в Россию

У российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме «Форт-Дикс», появится еще один адвокат. Услуги специалиста оплатит бывший сокамерник россиянина Дэвид Мендоза, сообщила «Известиям» жена российского пилота Виктория Ярошенко.

«Речь идет об испанском эксперте, который будет добиваться возвращения моего мужа через ООН и Европейский суд по правам человека», — сказала она.

По словам Виктории Ярошенко, адвокат обратит особое внимание на похищение россиянина, его незаконную переправку в США, жестокое обращение и отказ в своевременной медицинской помощи.

«Надеюсь, выход дела на международный уровень вкупе с дипломатическими усилиями России поможет вернуть моего мужа на родину», — отметила супруга заключенного.

Мендоза, который принял решение оплатить услуги адвоката для Ярошенко, в 2015 году смог добиться своего возвращения из США в Испанию для дальнейшего отбывания наказания. На родине у него появился шанс досрочного освобождения, в то время как федеральная пенитенциарная система США его полностью исключала.

«Я почти пять лет провел с Константином в тюрьме. За это время у нас сложились очень дружеские отношения», — сказал Мендоза, отметив, что Ярошенко «тонет последние восемь лет и нуждается в немедленной юридической помощи».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Испанская партия