Границу РФ закроют для подозреваемых в содействии терроризму

Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Их перечень в России формируется на основании данных Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста, ФСБ, МВД и МИДа.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов от «Единой России», которая устанавливает запрет на въезд в РФ для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании денег. Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

Сообщается, что судебных решений для включения в этот список не требуется. Впоследствии именно этот перечень станет основанием для решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о блокировке средств и имущества.

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Иностранцам ограничат въезд в Россию