В КПРФ опровергли наличие у Грудинина незакрытых зарубежных счетов‍

Все зарубежные счета кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина закрыты в соответствии с законом, о чем уведомлены Центризбирком и Федеральная налоговая служба РФ, заявил глава пресс-службы партии Александр Ющенко в понедельник, 5 марта.

«Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС», — цитирует Ющенко «Интерфакс».

По его словам, все необходимые документы были представлены до регистрации Грудинина в качестве кандидата в президенты. При этом некоторые из этих счетов служили для обеспечения «внутренней межбанковской кухни», отметил он.

Ранее в ЦИК сообщили, что от налоговых служб Швейцарии были получены данные о том, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у Грудинина было 13 счетов, на которых размещен $1 млн. Позже осталось 11 счетов с общей суммой 55 млн рублей.

Зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачёв сообщил, что информация о закрытии счетов могла просто не успеть дойти до Центризбиркома.

«Процедура очень бюрократизированная, и сразу — в течение пары дней — счет не закрывают», — отметил он.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов на пост главы государства.