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Выставка изданий Горького пройдет в Самаре

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Комплексная выставка произведений Максима Горького пройдет в научной библиотеке Самары в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта».

В следующую среду, 14 марта, в областной научной библиотеке состоится открытие выставки различных произведений Максима Горького. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения великого писателя, сообщает НИА «Самара».

Экспозиция выставки предстанет в виде изданий различных годов выпуска с работами писателя. Так, будут представлены не только раритетные дореволюционные издания, имеющие большую ценность, но и их современные версии.

Помимо произведений автора, на выставке можно будет познакомиться с редкими и малоизвестными фактами из жизни классика, а также увидеть ранее неизвестные документы, которые, возможно, прольют свет на личность писателя.

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