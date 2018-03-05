Выставка изданий Горького пройдет в Самаре

Комплексная выставка произведений Максима Горького пройдет в научной библиотеке Самары в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта».

В следующую среду, 14 марта, в областной научной библиотеке состоится открытие выставки различных произведений Максима Горького. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения великого писателя, сообщает НИА «Самара».

Экспозиция выставки предстанет в виде изданий различных годов выпуска с работами писателя. Так, будут представлены не только раритетные дореволюционные издания, имеющие большую ценность, но и их современные версии.

Помимо произведений автора, на выставке можно будет познакомиться с редкими и малоизвестными фактами из жизни классика, а также увидеть ранее неизвестные документы, которые, возможно, прольют свет на личность писателя.