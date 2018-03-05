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Незаконное игорное заведение ликвидировали в Самаре

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Незаконное игорное заведение для игры в покер ликвидировали правоохранительные органы в Советском районе Самары, сообщает пресс-служба МВД по области.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками следственного комитета при силовой поддержке СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии получили информацию о том, что в одном из ресторанов Советского района города проводятся незаконные азартные игры. В ходе проверки факт игорной деятельности был установлен, сообщает НИА «Самара».

На месте происшествия были задержаны предполагаемые организаторы, игроки, сотрудники заведения. Были изъяты и направлены на экспертизу колоды игральных карт, черновые записи, сукно, покерные фишки, различные гаджеты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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