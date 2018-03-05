Специалисты не обнаружили бомбы в здании Киевского вокзала в Москве

Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной, кинологи с собаками не нашли в здании подозрительных предметов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил о заложенном на вокзале взрывном устройстве.

«Никаких подозрительных предметов в ходе обследования обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверки из здания вокзала эвакуировали более 200 человек.

Ранее в феврале сообщалось, что школу в Махачкале эвакуировали после сообщения о бомбе.