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Специалисты не обнаружили бомбы в здании Киевского вокзала в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Угроза взрыва на Киевском вокзале в Москве оказалась ложной, кинологи с собаками не нашли в здании подозрительных предметов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил о заложенном на вокзале взрывном устройстве.

«Никаких подозрительных предметов в ходе обследования обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверки из здания вокзала эвакуировали более 200 человек.

Ранее в феврале сообщалось, что школу в Махачкале эвакуировали после сообщения о бомбе.

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