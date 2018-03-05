Работы женщин-художниц покажут в Липецке

Работы женщин-художниц покажут на выставке, приуроченной к Международному женскому дню в Липецке. На выставке будут представлены разнообразные произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Завтра, 6 марта, в областном выставочном зале откроется выставка, приуроченная к Международному женскому дню. На выставке будут представлены работы исключительно женщин. Это будут как уже известные деятели искусства, так и те, кто примет участие в выставке впервые в жизни, сообщает Lipetskmedia.

В общей сложности экспозиция выставки будет состоять более чем из 100 произведений. Авторы всех выставленных работ имеют разный уровень мастерства и способ самовыражения. Будут присутствовать произведения графики, живописи, скульптуры и других направлений. Выставка будет доступна к показу до конца марта.