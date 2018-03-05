Клименко счел Россию «технически готовой» к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мировой сети, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его мнению, если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», то это не помешает стране жить «хорошо и нормально».

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — сказал советник президента в интервью телеканалу НТВ.

Клименко пояснил, что Россия входит в тройку государств «полного интернет-цикла», который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США.

Ранее сообщалось, что Google опубликовал результаты исследования интернет-привычек россиян. Выяснилось, что выросло число пожилых пользователей сети — 73% россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно.