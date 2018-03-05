Орган для липецкого Дома музыки создадут в Голландии

Зал органной музыки планируют сделать культурным брендом Липецка. Для этого орган для Дома музыки создадут в Голландии, сообщил на брифинге в мэрии председатель департамента культуры Липецка Сергей Малько.

Сегодня, 5 марта, в Липецк из Голландии специально приехал представитель очень редкой профессии. Он провел изучение городского концертного зала и определил его акустические особенности. Теперь эти данные пойдут на разработку и создание органа специально для этого концертного зала именно этого Дома музыки, сообщает Lipetskmedia.

Орган будет не духовым, а цифровым электронным, и стоимость его будет составлять 5 млн рублей. По словам художественного руководителя Дома музыки Натальи Сосновской, покупку настоящего духового органа Липецку на данный момент не потянуть. Стоит он минимум в 10 раз дороже, то есть 50 млн рублей, и подходящего места для инструмента с подобной акустикой в городе не предусмотрено.

Новый инструмент планируется привезти в город и опробовать уже к концу июля — в День города. Появление органного зала в городе задумано в рамках развития культурного и туристического центра города.