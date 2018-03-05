В Каталонии выдвинули кандидата на пост будущего лидера региона

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы правительства региона. Об этом решении он объявил в понедельник, 5 марта.

Fruit de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris, acabo de signar la resolució proposant el diputat Jordi Sànchez i Picanyol (@jordialapreso) com a candidat pel debat d’investidura de la presidència de la Generalitat. #Parlament — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) March 5, 2018

«В результате раунда консультаций с парламентскими группами я только что подписал резолюцию, предложив депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата для дебатов на пост председателя женералитета», — написал Торрен в своем микроблоге в Twitter.

Кандидатуру Санчеса, который с октября прошлого года находится под заключением, выдвинула парламентская группа «Вместе за Каталонию» бежавшего в Бельгию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Ожидается, что теперь депутату придется запросить разрешение испанского суда, чтобы лично присутствовать на заседаниях парламента по кандидатуре будущего каталонского лидера.

Напомним, 1 октября прошлого года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек. Около 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид выборы признал нелегитимными.

Парламент Каталонии 27 октября официально одобрил законопроект о независимости региона. В свою очередь испанское правительство применило статью 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.