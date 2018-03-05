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В Каталонии выдвинули кандидата на пост будущего лидера региона

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Фото: РИА Новости/Джорди Бойшареу
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Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего лидера организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса на пост главы правительства региона. Об этом решении он объявил в понедельник, 5 марта.

«В результате раунда консультаций с парламентскими группами я только что подписал резолюцию, предложив депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата для дебатов на пост председателя женералитета», — написал Торрен в своем микроблоге в Twitter.

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Кандидатуру Санчеса, который с октября прошлого года находится под заключением, выдвинула парламентская группа «Вместе за Каталонию» бежавшего в Бельгию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Ожидается, что теперь депутату придется запросить разрешение испанского суда, чтобы лично присутствовать на заседаниях парламента по кандидатуре будущего каталонского лидера.

Напомним, 1 октября прошлого года состоялся референдум о независимости Каталонии. В нем приняли участие более 3 млн человек. Около 90% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид выборы признал нелегитимными.

Парламент Каталонии 27 октября официально одобрил законопроект о независимости региона. В свою очередь испанское правительство применило статью 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида.

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