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Jaguar остановил производство на заводе в Британии из-за проблем с водоснабжением

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Фото: Global Look Prees/Marco Destefanis
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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил производство на одном из заводов из-за проблем с водоснабжением. Об этом стало известно в понедельник, 5 марта.

Причиной стал прорыв трубопровода, вызванный снегопадом и холодами на прошлой неделе, сообщает «РИА Новости».

7 января авария водопровода в зале одного из терминалов аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке спровоцировала отмену рейсов и частичную эвакуацию пассажиров. В помещении терминала груды чемоданов и сумок плавали в воде.

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