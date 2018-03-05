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Перинатальный центр «Мама» открыли в Ульяновске

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Церемония открытия перинатального центра «Мама» состоялась в Ульяновске. В церемонии приняли участие высокопоставленные гости: приехал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, председатель регионального Законодательного Собрания Анатолий Бакаев и другие важные гости. Особо ждали министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову и полпреда Президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Сегодня, 5 марта, состоялась торжественная церемония открытия перинатального центра «Мама». В церемонии приняли участие важные политические деятели, в том числе Вероника Скворцова и Михаил Бабич. На церемонии открытия главный врач центра Анна Лебедько рассказала о возможностях центра и его современном оборудовании. Также для гостей церемонии открытия была проведена экскурсия, сообщает 1ul.ru.

Почетным гостям торжества на руки повесили бирки, как у новорожденных. Вероника Скворцова на открытии произнесла речь, в которой рассказала, что перинатальный центр позволяет родоразрешать женщин с соматической патологией и другими заболеваниями без дополнительных рисков. Также она пожелала огромных успехов центру.

На данный момент в перинатальном центре «Мама» лежат шесть женщин, которые стали мамами, и еще 12 находятся на сохранении с патологией. В распоряжение перинатального центра поступили специальные реанимобили, которые теперь без промедлений могут доставить роженицу в центр из любого уголка области.

Ранее портал iz.ru писал о скором открытии перинатального центра «Мама» в Ульяновске. С конца января до момента открытия удалось провести все необходимые работы, получить лицензию и завершить обучение персонала для работы с новым оборудованием.

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