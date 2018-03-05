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Четверо российских туристов задержаны в Стамбуле

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Фото: Global Look Prees/Lino Mirgeler
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В Стамбуле задержали четверых россиян. Все они являются жителями Ростовской области, туристы направлялись в Таиланд.

По словам одной из задержанных, Натальи Крыловой, вместе с супругом Дмитрием Кульгейко она летела из Ростова-на-Дону в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. В одном из торговых центров Стамбула люди в штатском задержали их «без предъявления каких-либо обвинений, потребовали отдать паспорта и телефоны для идентификации личности», передает НСН.

Также в торговом центре «под предлогом проверки документов» были задержаны двое молодых людей из Волгодонска — Дмитрий Щекин и Денис Ротарь.

На данный момент туристы находятся в полицейском участке, рейс в Бангкок им пришлось пропустить. Сообщается, что россияне связались с консульством РФ в Стамбуле и рассказали о задержании.

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