Четверо российских туристов задержаны в Стамбуле

В Стамбуле задержали четверых россиян. Все они являются жителями Ростовской области, туристы направлялись в Таиланд.

По словам одной из задержанных, Натальи Крыловой, вместе с супругом Дмитрием Кульгейко она летела из Ростова-на-Дону в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. В одном из торговых центров Стамбула люди в штатском задержали их «без предъявления каких-либо обвинений, потребовали отдать паспорта и телефоны для идентификации личности», передает НСН.

Также в торговом центре «под предлогом проверки документов» были задержаны двое молодых людей из Волгодонска — Дмитрий Щекин и Денис Ротарь.

На данный момент туристы находятся в полицейском участке, рейс в Бангкок им пришлось пропустить. Сообщается, что россияне связались с консульством РФ в Стамбуле и рассказали о задержании.