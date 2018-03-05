Лавров обвинил США в намерении вывести боевиков в Сирии из-под удара

У России появляется всё больше доказательств того, что США и их союзники намерены сохранить террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии и использовать ее для смены власти в республике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру», которая сейчас меняет свое наименование, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь на случай всё более откровенных планов вернуться к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске», –– цитирует ТАСС Лаврова.

При этом министр отметил, что Запад игнорирует принятую 24 февраля резолюцию ООН 2401 о 30-дневном прекращении огня в пригороде Дамаска –– Восточной Гуте.

«Надо работать честно. На стороне наших западных коллег этого не хватает. Главный пункт этой резолюции требует от всех сирийских сторон договариваться о прекращении огня. Наши западные партнеры предпочитают этот параграф игнорировать», –– сказал Лавров.

Он подчеркнул, что США настаивают на одностороннем прекращении огня сирийским правительством, несмотря на обстрелы боевиков.

«Настаивают на том, чтобы в одностороннем порядке сирийское правительство прекратило боевые действия и чтобы Россия перестала эти боевые действия поддерживать, хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ. — iz.ru), которая является террористической организацией и которая не покрывается предложением о прекращении боевых действий», –– добавил глава МИД РФ.