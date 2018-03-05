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Новым главой МИД Нидерландов станет экс-министр юстиции Стеф Блок

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Фото: rijksoverheid.nl
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Главой МИД Нидерландов станет экс-министр безопасности и юстиции Стеф Блок. Об этом сообщает портал Dutch News.

Предполагается, что Блок вступит в должность в пятницу, 9 марта. Его предшественник — Халбе Зейлстра подал в отставку в феврале, после признания во лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году.

Как сообщает ТАСС, эксперты называют стиль управления Блока «скучным, но очень эффективным». Несмотря на отсутствие опыта дипломатической работы, политические комментаторы уверены в его управленческих навыках.

Напомним, Зейлстра утверждал, что, еще будучи сотрудником нефтегазовой компании Shell, он якобы слышал от Путина слова о «Великой России, частями которой должны стать Белоруссия, Украина и страны Прибалтики». Позже он признался, что на протяжении 12 лет лгал о встрече Путина с представителями международного бизнеса. Дипломат объяснил ложь тем, что не хотел раскрывать имя рассказавшего ему о словах российского президента человека.

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