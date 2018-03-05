Экс-сотрудник Google подал в суд на компанию за расизм

Бывший сотрудник Google Арне Вилберг подал в суд на компанию. Мужчина заявляет, что на работу в корпорацию берут по расовому признаку.

Якобы рекрутинговый отдел нанимает только афро- и латиноамериканцев, причем чаще женщин. Белые мужчины и азиаты на вакансии претендовать не могут. Таким образом в корпорации собираются увеличить «этническое разнообразие».

Арне Вилберг пытался оспорить новые правила, но был уволен в ноябре 2017 года. В суде Арне готов представить внутреннюю интернет-переписку работников Google.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.