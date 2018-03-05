Матери застреленного полицейским сына выплатят 150 тыс. рублей

Жительнице Санкт-Петербурга Наталье Зверевой, сын которой был застрелен в отделении полиции, выплатят 150 тыс. рублей. Об этом сообщил юридический представитель заявительницы Виталий Черкасов.

Решение о взыскании с МВД РФ денежных средств в рамках иска о возмещении морального вреда было принято Замоскворецким судом Москвы.

«Суд удовлетворил частично иск моей доверительницы, постановив взыскать с МВД РФ 150 тыс. рублей. Мы обязательно его [решение] обжалуем в Мосгорсуде, получив мотивированное решение. Мы основывались на схожем деле, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил потерпевшей стороне €60 тыс., что в пересчете на российские деньги чуть более 4 млн рублей», — цитирует Черкасова агентство ТАСС.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года. Оперативник 26-го отдела полиции Красногвардейского района Петербурга Андрей Артемьев в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из табельного пистолета в голову Дмитрию Демидову, пострадавший скончался на месте. Подсудимый частично признал вину, заявив, что не хотел убивать Демидова, а выстрел был случайным. Артемьева признали виновным в причинении смерти по неосторожности, экс-полицейского приговорили к девяти месяцам колонии общего режима.