Российские мотогонщики стали лучшими на этапе Кубка мира по спидвею. Дмитрий Колтаков, Игорь Кононов и Динар Валеев обошли всех конкурентов. Самым быстрым оказался Колтаков, он выиграл все заезды.

Трехкратный чемпион мира получил максимальное количество баллов. На счету Дмитрия Колтакова 122 очка, он возглавляет турнирную таблицу. Борьба продолжится 17–18 марта в немецком Инцелле.

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