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В ГД отреагировали на инициативу сделать гимн ФРГ гендерно нейтральным

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на инициативу уполномоченной по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг изменить в немецком гимне несколько строк на гендерно нейтральные. Российский депутат рекомендовал вместо этого немецким политикам поздравить женщин с Международным женским днем.

«Есть известная поговорка: что русскому хорошо, то немцу смерть. У нас совершенно другой менталитет, система ценностей и образ мыслей», — цитирует Дегтярева телеканал «360». По его словам, понимание между мужчинами и женщинами в России сложилось уже давно.

«Русские мужчины любят и носят на руках милых дам, а женщины заботятся о нас и вдохновляют на подвиги», — добавил председатель комитета ГД.

Он посоветовал немецким политическим деятелям не кроить текст национального гимна, а искренне поздравить женщин с праздником. Именно это, по мнению депутата, послужит лучшим способом укрепления гендерных отношений.

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