Прямой эфир

При взрыве автомобиля в центре Донецка погиб один человек

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Донецка произошел взрыв автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Инцидент произошел около спортивного комплекса «Олимпийский». На данный момент место взрыва оцеплено, ведутся следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Последний раз о взрыве в Донецке сообщалось 3 марта. Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Были повреждены автомобили, взрывной волной выбило стекла в близлежащем доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жильцы возвращаются в свои квартиры после взрыва газа в Ижевске
На Украине выдвинули новую версию убийства комбата «Сомали» Гиви

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017