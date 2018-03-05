При взрыве автомобиля в центре Донецка погиб один человек

В центре Донецка произошел взрыв автомобиля. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Инцидент произошел около спортивного комплекса «Олимпийский». На данный момент место взрыва оцеплено, ведутся следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Последний раз о взрыве в Донецке сообщалось 3 марта. Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Были повреждены автомобили, взрывной волной выбило стекла в близлежащем доме.