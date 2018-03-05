Лидером проката в РФ стал фильм по комиксам Marvel «Черная Пантера»
Фантастический фильм по комиксам Marvel «Черная Пантера» стал лидером проката. Картина собрала за выходные 314,8 млн рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой на портал Kinobusiness.
За три недели проката в США фильм «Черная Пантера» собрал примерно $900 млн.
Второе место по сборам заняла спортивная драма «Лед» — 114,2 млн рублей.
Картина Алексея Германа – младшего «Довлатов» собрала за выходные 98,8 млн рублей и заняла третье место.