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Лидером проката в РФ стал фильм по комиксам Marvel «Черная Пантера»

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Фото: TASS/Marvel Studios
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Фантастический фильм по комиксам Marvel «Черная Пантера» стал лидером проката. Картина собрала за выходные 314,8 млн рублей, передает «РИА Новости» со ссылкой на портал Kinobusiness.

За три недели проката в США фильм «Черная Пантера» собрал примерно $900 млн.

Второе место по сборам заняла спортивная драма «Лед» — 114,2 млн рублей.

Картина Алексея Германа – младшего «Довлатов» собрала за выходные 98,8 млн рублей и заняла третье место.

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