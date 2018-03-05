Нижегородец осужден за призыв к выходу из РФ пяти субъектов

Суд Нижнего Новгорода признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. В 2015 году мужчина от имени гражданки Украины разместил в соцсети «ВКонтакте» материалы с призывами к отделению ряда регионов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Новосибирска и Новосибирской области, Казани и Республики Татарстан. Он написал о необходимости создания национальных независимых государств.

В результате мониторинга соцсети было установлено наличие в действиях мужчины признаков преступления. 2 марта решение вступило в законную силу. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Перми увольнение грозит девушке-ветеринару, после того как она разместила в одной из соцсетей фото на фоне вскрытого трупа животного. Пользователей возмутила улыбка на лице специалиста. Судя по всему, руководство клиники также не оценило юмора автора снимка, поскольку девушка сразу же была отстранена от работы.