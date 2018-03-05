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Кассовые сборы фильма «Довлатов» превысили 98,5 млн рублей за четыре дня

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Фото: WDSSPR
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Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» собрал за четыре дня проката более 98,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокатчика фильма в России.

«По итогам минувшего уикенда, с 1 по 4 марта, кассовые сборы фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» составили 98 570 099 рублей. Всего в российских кинотеатрах картину посмотрели 316 433 человека», –– приводит ТАСС сообщение прокатчика.

При этом ранее продюсер фильма Андрей Савельев объявил о намерении продлить прокат картины до 11 марта из-за большого ажиотажа.

Однако, несмотря на это, фильм можно будет увидеть только в кинотеатрах, специализирующихся на арт-кино.

«Довлатов» снят при сотрудничестве России, Сербии и Польши в жанре биографической мелодрамы, он повествует о нескольких днях писателя в Ленинграде в 1971 году. В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич.

Ранее фильм получил награду газеты Berliner Morgenpost на Берлинале.

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