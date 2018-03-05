В отношении напавшего на Собчак возбуждено дело о мелком хулиганстве

В отношении Алана Дзуцева, облившего водой кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома № 40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — цитирует агентство «Интерфакс» представителя пресс-службы.

Напомним, инцидент произошел 4 марта в Москве. Нападавшим оказался стажер Мосгордумы Алан Дзуцев. Со словами «Это за Жириновского» он плеснул водой в Собчак. При этом кандидат на пост президента РФ утверждала, что Дзуцев толкнул ее и она упала.

Позже председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес свои извинения. Как сообщает «Интерфакс», Дзуцев, задержанный в тот же день, больше не проходит стажировку в Мосгордуме.

Напомним, 28 февраля во время теледебатов Собчак облила водой другого кандидата на пост президента России от ЛДПР Владимира Жириновского после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.