ЦУМ в Липецке не будут продавать по решению Арбитражного суда

Арбитражный суд Липецкой области запретил продажу здания в центре региональной столицы. Определение вынесено в рамках обеспечительных мер по банкротному иску против ОАО «Центральный универмаг», инициированному липецкими налоговиками в связи с задолженностью компании по уплате налогов и сборов в размере 4,7 млн рублей.

ЦУМ был выставлен на продажу в феврале. За четырехэтажное здание продавец просил более 100 млн рублей. Среди основных покупателей актива называлась липецкая мэрия. Чиновники планировали превратить универмаг в центр культуры. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Размер долга подпадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился к началу 2018 года вдвое — до 31,76 млрд рублей. Как говорится в исследовании Национального центра банкротств (НЦБ), на 34% вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности — до 1,7 млн рублей. При этом эксперты отмечают, что уже в 2018 году долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь 60 млрд рублей.